La Gazzetta dello Sport – Spalletti-Mertens, c’è poco feeling: il tecnico chiede il rinnovo di Ospina.

Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis non sembrerebbero viaggiare sulla stessa linea d’onda. Il tecnico vorrebbe tanto il rinnovo di Ospina, mentre il patron va a casa del belga:

“Perché il binomio Napoli-Spalletti potrà regalare soddisfazioni alla piazza se ci sarà chiarezza dei rapporti fra i due protagonisti, al di là di quanto appare all’esterno. Un esempio? Le scelte di mercato. Il tecnico ha mostrato di non avere gran feeling con Mertens e il presidente invece è andato addirittura a casa del belga, per parlare anche di rinnovo. Rinnovo che l’allenatore ha chiesto per il portiere Ospina, ma ancora non è arrivato”.

