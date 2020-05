Lo Monaco: ”Penso si vada verso la ripresa della Serie A”

Lo Monaco: Il Consiglio dovrà ratificare anche lo stop della Serie C, dovrebbe esserci promozione per le vincitrici dei gironi e la quarta con meriti sportivi

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere federale per la Serie C che riferito che pensa si vada verso la ripresa della Serie A e che il prossimo consiglio sancirà la chiusura della Serie C.

Queste le sua parole:

SULLA SERIA PREOCCUPAZIONE PER IL VIRUS

“La preoccupazione seria per questo virus è per quello che farà all’economia. Si rischia di avere milioni di disoccupati in tutta Europa”.

LO MONACO SULL’INCONTRO TRA FIGC E COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

”Incontro tra FIGC e comitato tecnico-scientifico? Il Consiglio Federale è stato spostato e probabilmente si farà domani proprio per aspettare gli esiti di questo incontro. Penso si vada verso la ripresa della Serie A, visto e considerato che il protocollo può essere in grado di venire attuato solo dalle squadre di Serie A. Il Consiglio dovrà ratificare anche lo stop della Serie C, dovrebbe esserci promozione per le vincitrici dei gironi e la quarta con meriti sportivi”.

LO MONACO PENSA CHE SIAMO PIU’ VICINI AL CALCIO

”Siamo più vicini al calcio? Io penso di sì, anche quando si pensava che fosse inappropriata questa volontà ferma di ritornare a giocare della Serie A l’obiettivo numero uno era rimetterla in condizione di riprendere. Troppi interessi in ballo. Una ripresa chiaramente a porte chiuse, usando tutte le cautele per gli allenamenti. Essendo però uno sport di contatto mi sembra difficile pensare di potersi allenare a metri di distanza. Si parla di ricominciare a giugno inoltrato. Potrebbero esserci i termini per concludere il campionato, seppur a porte chiuse”.

SULLE GARE DA ROMA IN GIU’

”Gare da Roma in giù? Ipotesi affiorata, chiaro che tutto dovrà essere vagliato dal Consiglio Federale. Ci sono opinioni contrastati: c’è chi sostiene che, essendo gare a porte chiuse, si possa non andare a giocare lontano dalla sede. Il problema, più della partita, diventa verificare la ripresa degli allenamenti, nella speranza che non ci sia reiterazione di casi e quindi si possa poi dopo serenamente riprendere. Anche se riprendessimo tra mesi ci sarebbe lo stesso problema, dobbiamo imparare a conviverci in maniera responsabile come ha fatto il popolo italiano. Giusto tentare di ricominciare. In Germania sabato riprendono nonostante i casi al Colonia. C’è una ferma posizione di ricominciare una normalità che è stata scippata”. Conclude Lo Monaco.

