VIDEO – Cambio d’abito durante un Consiglio comunale su zoom

La sezione video de Il Corriere della Sera, propone il bizzarro video del cambio d’abito

Il consigliere comunale credeva, ed appare chiaro, che la videocamera fosse disattivata:

“Oristano dà il via al primo Consiglio comunale in streaming sulla piattaforma zoom. Ed è subito gaffe. Protagonista involontario di un singolare siparietto è il revisore dei conti, Carmine Mannea, 55 anni. Non sapendo che la telecamera era ancora accesa, ha fatto un cambio di abito completo.”

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Immagine di copertina tratta dal video della testata giornalistica

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Germania, la Bundesliga riparte il 16 maggio: il calendario

Ripresa Serie A: incontro comitato tecnico-scientifico e FIGC

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts