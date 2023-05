Napoli-Inter, Spalletti recupera Kvaratskhelia. Tornano Meret e Kim tra i titolari

Napoli-Inter, Spalletti potrà contare su Kvaratskhelia

Il Napoli affronterà quest’oggi alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona l’Inter, Spalletti è orientato a non fare ulteriore turnover recuperando anche Kvaratskhelia. In porta torna Meret, dopo le due ultime gare che hanno visto Gollini tra i pali della porta azzurra. In difesa confermati Olivera, Di Lorenzo e Rrahmani, quest’ultimo formerà nuovamente coppia con Kim. A centrocampo confermato il solito terzetto composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco torna Kvaratskhelia dal primo minuto sulla sinistra, completano il reparto Osimhen al centro e Politano a destra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

