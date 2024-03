Napoli-Juventus, Allegri: “Si dovevano sfruttare meglio le occasioni, Il Napoli non ha avuto occasioni nitide da gol”

Napoli-Juventus, Allegri commenta la sconfitta

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN, dove ha commentato la sconfitta della sua squadra contro il Napoli per 2-1. Ecco le sue dichiarazioni:

“Stasera i ragazzi hanno fatto veramente una bella partita, anche nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni buone che non siamo riusciti a sfruttarle. E’ normale che sono tutti passaggi di crescita che i ragazzi devono fare, nel trovare maggiore equilibrio, nell’andare fuori ritmo, soprattutto quando giochiamo partite importanti come questa. Però devo dire che la squadra ha fatto bene, siamo momentaneamente ancora secondi in classifica, ci sono ancora 11 partite da giocare per raggiungere il nostro obiettivo. Il Napoli non ha avuto occasioni nitide da gol. Sono dispiaciuto per il gol preso su rigore, in queste situazioni bisogna fare meglio, sono passaggi di crescita, ora abbiamo la gara con l’Atalanta, è uno scontro diretto e dobbiamo cercare di fare punti. Dobbiamo lavorare sulle prestazioni indipendentemente dal risultato, i ragazzi non si devono abbattere, siamo dentro al nostro obiettivo e dobbiamo rimanerci”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

