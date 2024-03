Napoli-Juventus, Calzona: “Siamo sulla buona strada”

Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria del Napoli nella sfida contro la Juventus.

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro la Juventus.

Di seguito le sue parole:

“Siamo sulla buona strada anche se c’è ancora tanto da fare. Sono felicissimo per la vittoria, ho visto una squadra che ha voglia di migliorarsi ma abbiamo ancora tanto da fare. Vincendo questa partita il Napoli ha fatto capire che vuole raggiungere posizioni importanti. Sono felicissimo di vedere una squadra coesa che ha voglia di migliorarsi. Se vinci ti dà ancora più voglia di migliorarti e rivincere.”

Sulla coppia d’attacco Kvaratskhelia-Osimhen:

“Sono due giocatori fortissimi e fondamentali per questa squadra. Hanno passato un momento difficile, ma ora sono tornati quasi ai loro livelli. Vorrei parlare anche degli altri, nei momenti di difficoltà della partita è venuta fuori. Dobbiamo migliorare nel possesso palla e verticalizzare di più. Tutti coloro che entrano mi danno una mano e tutti erano pronti ad entrare. Sono segnali importanti. Si parte da qui.”

Calzona poi torna a parlare della situazione della squadra:

“In dieci giorni non si fanno i miracoli, ci vorrebbe il tempo che non abbiamo. Chiedo ai ragazzi di apprendere velocemente, cosa che stanno facendo e di cui sono felicissimo anche se di natura non sono mai contento. Ci vorrebbe tanto tempo e dobbiamo velocizzare e memorizzare più nozioni possibili. Siamo nuovamente in gioco per quanto riguarda le posizioni alte di classifica. Col Torino abbiamo l’obbligo di fare risultato anche se non sarà facile. Per il Barcellona c’è ancora tempo. Io non ho fatto nulla di particolare, ho detto ai ragazzi di giocare tranquilli ed allenarsi con impegno. Ho parlato poco perché dopo le vicissitudini avevano una testa enorme. Ho parlato poco e loro stanno rispondendo”.

Sull’infortunio di Rrahmani:

“Ha avuto un indurimento dell’adduttore, poteva aggravarsi e per questo motivo è uscito dal campo. Verrà valutato domani.”

