Napoli-Juventus, Raspadori: “Stiamo migliorando ogni giorno”

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro la Juventus.

Il Napoli batte la Juventus per 2-1 grazie alle reti di Khvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori. Proprio quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole:

“Sicuramente è stata una gara fondamentale. Stiamo migliorando di giorno in giorno e costruendo qualcosa di importante, questo è il risultato dei primi dieci giorni di lavoro con mister Francesco Calzona. Siamo contenti perché anche quando eravamo in difficoltà ci siamo molto concentrati ed abbiamo fatto risultato. Dal punto di vista mentale abbiamo cercato di resettare, eravamo condizionati dal modo in cui stava andando la stagione. Quando le cose vanno bene è più facile avere la testa. Abbiamo cercato fiducia e continuità, ci ha aiutato tanto ma questo non significa che il percorso di miglioramento è finito. Dobbiamo ancora fare risultati importanti, siamo indietro.”

Sul suo ruolo in campo:

“Come ho detto in altre occasioni mi sento a mio agio in zone più centrali del campo. Questo però non significa non poter giocare da esterno. Il mister mi ha detto che mi avrebbe fatto fare tutti i ruoli davanti e anche io penso di poterlo fare.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

