Napoli-Juventus, Calzona pensa a tre cambi

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona starebbe pensando a tre cambi per la sfida di domenica tra Napoli e Juventus.

In attesa della sfida di campionato tra Napoli e Juventus i tecnico Francesco Calzona starebbe studiando le scelte in campo.

Il Corriere dello Sport si è concentrato su tali eventuali decisioni:

“Calzona ripartirà da loro, Osimhen e Kvaratskhelia, con qualche dubbio di formazione ancora da sciogliere – in attesa della rifinitura di oggi – e diverse certezze a cui affidare le proprie ambizioni di continuità. Il 4-3-3 sarà il modulo di partenza, non cambierà l’atteggiamento nonostante l’avversario, Calzona (che non parlerà più nelle conferenze pre campionato) insiste con ritmo elevato, pressing alto, palleggio pratico, ricerca immediata della profondità. Il tecnico si affiderà ai soliti, Meret e Di Lorenzo con Rrahmani in difesa, Lobotka e Anguissa a centrocampo, il tridente offensivo con Politano che si unirà alla coppia dei sogni, Osi e Kvara, cinque gol in due mercoledì e una ritrovata sintonia sul campo. Rispetto al Sassuolo ci sarà qualche novità, dovrebbero rivedersi Juan Jesus in difesa, a sinistra Olivera per Mario Rui, a centrocampo Traore ha convinto tutti ma bisognerà valutare le sue condizioni dopo il lungo stop.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Torino, biglietti in vendita e iniziativa del club: promozione donne per l’8 marzo

De Laurentiis, ricorso contro la Juventus al Mondiale per Club 2025,i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo: il comunicato del club