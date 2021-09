Napoli-Juventus, per Insigne sarà la presenza numero 400 in Serie A

Durante Napoli-Juventus, Lorenzo Insigne festeggia la presenza numero 400 in Serie A.

Sarà una gara sicuramente particolare per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Non solo perché contro la Juventus è sempre una sfida molto sentita, ma anche perché per lui saranno ben 400 presenze in serie A.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

“Lorenzo si è tuffato da giovedì nell’atmosfera di Castel Volturno, entrando nello spogliatoio e conducendo i compagni nella contesa, che contro la Juventus non è mai una storia banale. L’intesa formale fino a giugno 2022 presenta lo spettro che possa essere la sua ultima sfida contro la Juve al Maradona, ma nel suo cuore ci sono altri valori, c’è il senso d’appartenenza, lodato anche da Spalletti, un patrimonio che va oltre i contratti.”

