Niente sold out per Napoli-Juventus: disponibili posti in diversi settori

Niente sold out per Napoli-Juventus: ancora disponibilità di posti in diversi settori

Niente sold out per Napoli-Juventus, a poche ore dalla sfida del Maradona, sono ancora disponibili posti in diversi settori. Alta disponibilità negli anelli inferiori dei Distinti e della Curva B, mentre restano pochi posti negli anelli superiori dei Distinti e della Curva A.

Non si vedeva da diverso tempo un Napoli-Juve senza il tutto esaurito allo stadio. La spiegazione può essere dovuta ai prezzi dei biglietti, ritenuti alti dalla gran parte della tifoseria, e alla vendita consentita solo ai residenti in Campania e possessori di Fidelity Card.

