Napoli, Kim già insostituibile in campo: solo altri due come lui

Il nuovo acquisto del Napoli Kim Min-Jae è uno dei tre giocatori che fino ad ora non è mai stato sostituito in campo.

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae è il protagonista di un dato più positivo. Il giocatore ha disputato fino ad ora tutte le gare con la squadra azzurra ed ha sempre giocato dal primo all’ultimo minuto. Soltanto altri due giocatori azzurro non sono mai stati sostituiti in campo: Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo.

Ecco quanto riportato sul Corriere proprio in relazione alla sua presenza in campo:

“Cinque presenza su cinque, dal primo all’ultimo minuto. Niente turnover e neanche una sostituzione come Di Lorenzo e Meret. In linea con quanto accadeva con Koulibaly, per ora ha guadagnato l’etichetta di insostituibile. Rapido, solido nell’uno contro uno, ottima personalità, fisicamente straripante: il poker è servito. Anche lui deve migliorare certi movimenti e il lavoro di linea, ma in quanto a incisività c’è poco da dire. Complessiva: già due gol, con Monza e Lazio.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kepa-Napoli, Tuchel svela il motivo della trattativa sfumata

Capello contro Sarri: “Ha detto cose gravi, faccia i nomi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ultimo week end di rientri, traffico intenso ma scorrevole