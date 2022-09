Kepa-Napoli, Tuchel svela il motivo della trattativa sfumata

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel spiega il motivo per cui la trattativa tra Kepa Arrizabalaga ed il Napoli è alla fine saltata.

Tra le trattativa di mercato estivo che riguardavano il Napoli c’era anche quella relativa al portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga. Il Napoli aveva pensato anche a Keylor Navas per rafforzare l’organico, ma alla fine nessuno dei due estremi difensori è arrivato in maglia azzurra.

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha di recente parlato proprio di Kepa e si è soffermato sulla trattativa con il Napoli non andata a buon fine. In tale occasione ha svelato anche le motivazioni. Secondo Tuchel l’offerta arrivata dal club partenopeo non era abbastanza soddisfacente per il portiere iberico.

“Kepa quest’estate ha valutato altre opzioni. Lo sapevamo, ma sinceramente le proposte che sono arrivate non erano soddisfacenti né per lui né per noi. Di conseguenza è rimasto qui ed io ne sono molto contento. Gli ho sempre detto che volevo restasse qui.”

