Napoli-Liverpool, al Maradona ci sarà anche Lavezzi

Il Napoli mercoledì farà il suo esordio contro il Liverpool in Champions, con il Maradona che con ogni probabilità registrerà il sol out. Allo stadio ci sarà anche Ezequiel Lavezzi, che da quest’anno farà parte della squadra di Prime Video dove andranno in onda alcune gare della massima competizione europea. Il Pocho sarà affiancato da Clarence Seedorf e Fabio Cannavaro, mentre la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Per Lavezzi sarà il secondo ritorno in città, dopo che nel corso dell’estate aveva presenziato ad un concerto di Joseph Capriati che si è tenuto sempre al Maradona.

