Napoli-Liverpool, previsto il sold out allo Stadio Maradona

Per la sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool è previsto il sold out allo Stadio Diego Armando Maradona.

Mancano due giorni alla sfida tra Napoli e Liverpool: il match andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona il giorno 7 settembre alle ore 21. Da oggi i tifosi azzurri possono comprare il proprio biglietto per l’ingresso e stando quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbe già previsto il sold out.

“Il fascino della competizione europea più bella unito al blasone dell’avversario per il ritorno in Champions. L’ultima volta il Covid era solo u n’ombra, febbraio 2020, 1-1 al Barcellona nell’andata degli ottavi, 44mila presenze, segnò Mertens. Anche lui rappresenta il passato. Due anni e mezzo dopo è cambiato tutto: i tifosi hanno prenotato in anticipo il biglietto, hanno fatto una fila virtuale durata anche ore su Ticketone, oggi chi vuole esserci dovrà accontentarsi, sbrigandosi, dell’anello inferiore delle curve. Ma è una corsa contro il tempo perché fino a ieri, nel tardo pomeriggio, i biglietti rimasti erano pochissimi. Per il sold-out è solo questione di ore.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Stabilita la sestina arbitrale per Napoli-Liverpool

La denuncia di Sarri contro gli arbitri: “Pagate quello che avete fatto in casa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ultimo week end di rientri, traffico intenso ma scorrevole