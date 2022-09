UFFICIALE – Stabilita la sestina arbitrale per Napoli-Liverpool

È stata definita la sestina arbitrale che dirigerà il match di Champions League tra il Napoli ed il Liverpool.

È quasi tutto pronto per Napoli-Liverpool, match che coinciderà con l’inizio della Champions League per gli azzurri. In occasione del suddetto match è stata stabilita anche la sestina che lo andrà a dirigere. Quest’ultima è completamente spagnola.

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande;

Assistenti: Pau Cebrián Devís, Guadalupe Porras Ayuso;

Quarto arbitro: Cesar Soto Grado;

VAR: Alejandro Hernández;

Assistente VAR: Xavier Estrada Fernandez

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bucciantini: “Kvara è stato scioccante. Il palo è stato un effetto artistico forte”

UFFICIALE – Rangers-Napoli, biglietti in vendita da oggi: info e prezzi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ultimo week end di rientri, traffico intenso ma scorrevole