Napoli-Koulibaly: da martedì potrebbe esserci l’incontro con De Laurentiis

Kalidou Koulibaly potrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis a Dimaro e discutere del suo futuro al Napoli.

Il Napoli è in ritiro a Dimaro Folgarida ormai da qualche giorno, la stagione degli azzurri è dunque iniziata ufficialmente. Kalidou Koulibaly raggiungerà a breve il resto della squadra così come Aurelio De Laurentiis che attualmente è in ritorno da Los Angeles. A breve dunque ci potrebbe essere un incontro tra i due per decidere il futuro del difensore senegalese.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Il presidente sta rientrando da Los Angeles, il difensore arriverà dalle vacanze in Senegal: da martedì in poi, appena arriveranno in Trentino, ogni giorno può diventare quello buono per capire se Kalidou vuole restare davvero a vita a Napoli.”

