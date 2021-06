Napoli: Koulibaly rimarrà in azzurro, possibile cessione solo con offerte irrinunciabili

Con tutta probabilità il difensore vestirà la maglia del Napoli anche la prossima stagione

Kalidou Koulibaly rimarrà a Napoli anche la prossima stagione, a riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Stando a quanto si legge, la decisione del club sarebbe di convocare regolarmente il difensore in vista del ritiro in Trentino, a Dimaro e di garantire a Luciano Spalletti di poter contare su di lui nella prossima stagione. In caso di offerte irrinunciabili la situazione potrebbe mutare, ma ad ora non ci sono club disposti ad investire la cifra richiesta da Aurelio De Laurentiis.

