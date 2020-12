Napoli, la classifica un anno dopo: 5 punti in più non stante il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione

Il Napoli di Gattuso si trova a soli 4 punti dalla vetta

La stagione del Napoli di Rino Gattuso, seppur con qualche errore durante il percorso, sta procedendo a gonfie vele. Gli azzurri hanno passato il girone di Europa League come primi e in campionato la classifica sorride, soprattutto se si considerano la sconfitta a tavolino per 3-0 con annesso punto di penalizzazione, ma non è tutto. Paragonare la stagione attuale del Napoli con quella passata giunge spontaneo, e un numero su tutti dimostra quanto la squadra sotto la guida dell’allenatore calabrese sia migliorata. I partenopei hanno cinque punti in più rispetto alla passata stagione e occupano il terzo posto in classica a pari merito con la Juventus quarta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Gattuso: “Abbiamo faticato nel primo tempo. Partita vinta coi cambi”

Napoli, Petagna: “E’ stata una bellissima giornata per me. Ringrazio i miei genitori…”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: a Como lungolago affollato ma non tutti riaprono