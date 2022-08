Napoli, la scelta di Spalletti su Zerbin e Gaetano

Napoli, l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta la decisione presa da Luciano Spalletti su Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano.

Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano sembrano destinati a rimanere nel Napoli di Luciano Spalletti. A dare la notizia ci ha pensato Il Mattino che si è soffermato sulla scelta dell’allenatore. Fino a qualche giorno fa c’era il dubbio su entrambi: non si sapeva se avrebbero vestito la maglia del Napoli o sarebbero andati in qualche altro club per un ulteriore esperienza.

Dal quotidiano si legge:

“Resta Gaetano che piace a Spalletti e la cui presenza in rosa sarà ancora più importante in questa fase in cui mancherà Demme per infortunio: il giovane centrocampista che ha vinto l’anno scorso il campionato di serie B con la Cremonese domenica prossima contro la Fiorentina farà parte per la prima volta dei convocati dopo essere stato costretto a saltare le prime due partite per squalifica. Resta anche Zerbin, il giovane di grandi prospettive che ha anche fatto l’esordio con l’Italia di Mancini: arricchirà l’organico offensi vo e avrà modo di crescere ancora in gruppo. Rimane, quindi, al meno fino a gennaio e poi verrà fatta una nuova valutazione.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Arsenal: flop Pepé, l’ex obiettivo del Napoli in prestito in Francia

Juve: fumata bianca per l’arrivo di Milik

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scossa di terremoto 3.5 nel Pordenonese