Napoli, l’agente di Insigne si presenta a Castel Volturno: il motivo

Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, si è presentato di recente a Castel Volturno.

È da mesi che ormai si parla del futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022, ma a quanto pare non si è ancora parlato di rinnovo. Nella giornata di ieri però Vincenzo Pisacane, agente del numero 24, si è presentato a Castel Volturno.

Il Corriere dello Sport si concentra proprio su questo avvenimento improvviso:

“Forse in contropiede sono stati presi un po’ tutti ieri, dicevamo, quando al centro sportivo di Castel Volturno è arrivato Pisacane: una presenza notata immediatamente, altroché, ma chi credeva di piazzare lo scoop alla fine s’è dovuto accontentare.”

Successivamente, il quotidiano ha spiegato il motivo di questa visita. La questione non è legata a Lorenzo Insigne, bensì a qualche giocatore del settore giovanili. Dunque, per gli aggiornamenti sul tanto discusso rinnovo di Insigne bisogna aspettare ancora.

“A quanto pare una riunione per sistemare certe situazioni legate a qualche ragazzo delle giovanili seguito dalla sua agenzia. De Laurentiis, del resto, non è in sede, e a quanto pare anche il ds Giuntoli era in giro per altre questioni di lavoro.”

