Spalletti vuole ritoccare il Napoli il meno possibile, punta al miglioramento

Luciano Spalletti vorrebbe modificare il Napoli il meno possibile; il tecnico preferisce migliorare le qualità della squadra azzurra.

Il Napoli di Spalletti inizierà oggi il primo dei due ritiri estivi. Il luogo in cui avverrà sarà Dimaro Folgarida. Infatti la squadra sembra essere già arrivata a destinazione. Proprio in Trentino Luciano Spalletti avrà modo di vedere le qualità della squadra e dei singoli giocatori. Ciò è fondamentale per il tecnico che vuole cercare di tirar fuori il meglio da uno di loro; come riporta La Gazzetta dello Sport è proprio questo lo scopo che Luciano Spalletti si è prefissato. L’allenatore non vuole cedere tanti giocatori, piuttosto si impegnerà a farli crescere il più possibile.

“In un Napoli che Luciano si augura venga ritoccato il meno possibile – in riferimento alle uscite – e che come ha spiegato il Presidente Aurelio De Laurentiis non può pensare a spendere se prima non avrà venduto, ecco che Spalletti stia al centro di tutto. Nelle speranze dei tifosi, che hanno apprezzato il suo approccio con la città. Nella speranza di un club che non può investire e punta dunque sul carisma del tecnico. Luciano lo sa ed ha le spalle larghe per saper affrontare le pressioni di una piazza che vuole vincere e sogna in grande. Certo non può promettere la luna, ma conta di tirar fuori il meglio dalla rosa che alla fine il club gli metterà a disposizione.”

