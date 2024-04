La Gazzetta dello Sport – Sorpresa Montella, ADL punta al ct della Turchia per un motivo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Vincenzo Montella. A De Laurentiis si è riaccesa la scintilla, per l’allenatore che è stato capace di riscrivere la storia della Turchia, da quando ha deciso di accettare l’incarico di ct della nazionale. Montella ha portato Calhanoglu e compagni a qualificarsi per l’Europeo da primi nel girone, superando anche la Croazia. Inoltre, di recente ha anche battuto la Germania in trasferta.

