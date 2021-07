Zielinski sarà presente a Dimaro, gli altri big attesi a Castel di Sangro

Inizia oggi il ritiro estivo del Napoli a Dimaro-Folgarida fino al 25 luglio. I pezzi da 90 sono attesi a Castel di Sangro.

Il ritiro estivo del Napoli avrà luogo da oggi, 15 luglio fino al 25.

Ventisette sono i giocatori convocati del Napoli per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Si attende l’arrivo di Piotr Zielinski in Trentino, previsto per domenica dopo aver ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società. A Castel di Sangro arriveranno i big: da Di Lorenzo, Insigne, Meret, Fabian Ruiz, Ospina e Lozano. Atteso in Abruzzo invece Faouzi Ghoulam, che intanto sta continuando a svolgere la riabilitazione all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Laudisa: “Grande Europeo per Insigne, per Emerso Palmieri sarà dura”

UFFICIALE – La lista dei convocati per il ritiro di Dimaro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Farnesina, recarsi all’estero comporta rischi sanitari