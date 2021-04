Napoli-Lazio, Lozano verso la panchina. Politano e Hysaj titolari

Napoli-Lazio, Lozano verso l’esclusione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gattuso potrebbe escludere dall’11 titolare Hirving Lozano. L’attaccante messicano dal suo rientro dopo l’infortunio non è al meglio, mentre Politano offre maggiori garanzie al tecnico azzurro. In difesa turno di riposo per Mario Rui, con Hysaj che sarà titolare a sinistra. Confermata la coppia di centrali formata da Koulibaly e Manolas. A centrocampo Bakayoko sostituirà lo squalificato Demme, con Fabian Ruiz al suo fianco. Mertens favorito su Osimhen, con Isigne e Zielinski che completano il reparto offensivo azzurro.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 16.232 i nuovi positivi

Ceferin: “Tutta la verità su cosa ha detto e fatto Andrea Agnelli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In Sardegna saltano i primi incarichi fra i partecipanti al ‘pranzo di Sardara’