Napoli – Lazio: rileggi la diretta testuale del match

Ultima giornata di campionato, si affrontano Napoli e Lazio.

Ultima giornata di campionato della Serie A TIM, che vede protagonisti il Napoli Gattuso e la Lazio di Inzaghi; Immobile tenta di raggiungere il record di Gonzalo Higuain.

Inzia la partita, ore 20:45

00’ Insigne lascia la fascia da capitano a Callejon, inizia la partita;

03’ Primo assalto della Lazio, palla in calcio d’angolo;

05’ Azione pericolosa della Lazio, fermata per fallo in attacco,

06’ Prima azione del Napoli, buon intervento della difesa della Lazio – Fallo di Callejon sulla ripartenza della Lazio;

08’ Gol di Fabian Ruiz che riceve palla da Insigne e realizza una fantastica rete da fuori area;

11’ Tiro da fuori area di Zielinski dopo una buona azione individuale di Mertens – Fuori di pochissimo su tiro di Insigne;

14’ Fallo di Koulibaly in ritardo su Correa, arriva l’ammonizione;

21’ Gol di Immobile, rete numero 36 e raggiunge Higuain, partita di nuovo in parità 1 a 1;

39’ Ottimo tiro di Mario Rui, che finisce di poco fuori la porta;

45’ L’arbitro assegna 2 minuti di recupero;

45’+ finisce in parità il primo tempo di Napoli – Lazio;

Buon primo tempo da parte delle due squadra che si affrontano a buon ritmo, nonostante il Napoli conservi le energie per la sfida con il Barcellona.

Inizia il secondo tempo, ore 21:34

45’ Napoli subito pericoloso, per un errore difensivo della Lazio. Azione non conclusa in rete;

51’ Brutto fallo di Parolo su Mertens in area di rigore, Calvarese assegna il calcio di rigore;

52’ Insigne batte il calcio di rigore, pallone che va alle spalle del portiere, 2 a 1;

55’ Azione individuale di Correa, conclusione che finisce sul palo esterno della porta napoletana;

60’ Azione pericolosa di Correa, che si allunga il pallone e non riesce a tirare in modo preciso a rete;

63’ Per la Lazio escono Acerbi e Gabbaron ed entrano Vavro e Quissanga;

67’ Animi accesi in campo, litigi per qualche parola di troppo;

76’ Marusic tenta il colpo di testa sul cross di Bastos, fuori di poco;

78’ Finisce la gara di Jose Maria Callejon, al suo posto entra Lozano, esce anche Rui ed entra Ghoulam;

79’ Per il Napoli, esce Lobotka ed entra Demme;

82’ Problemi muscolari per Insigne, costretto ad uscire dal campo, al suo posto entra Elmas;

83’ Per la Lazio, esce Lazzari ed entra Jordan Lukaku;

85’ Per il Napoli esce Zielinski ed entra Politano;

86’ Per la Lazio escono Correa e Parolo ed entrano Adekanye e Anderson

90’+ Segna la rete del 3 a 1 Matteo Politano;

90’+ Ancora animi accesi dopo un brutto fallo ai danni di un calciatore napoletano;

Finisce la partita dopo 5 minuti di recupero, risultato finale di 3 a 1 per il Napoli di Gattuso.

Luigi Pagnotta