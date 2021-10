Napoli-Legia Varsavia – La diretta testuale della partita

Termina il match al Maradona, Napoli batte Legia Varsavia per 3-0. I gol tutti nell’ultimo quarto d’ora.

90′ + 4 – GOOOOOL del Napoli. È Politano a fare tris con il suo marchio di fabbrica, il tiro dalla distanza. Imprendibile per l’estremo difensore polacco.

90′ +2 – Percussione in area di Petagna che si porta al tiro ma spara alto.

90′ – Controlla il match il Napoli che senza affondare trova ancora un angolo, sono 5 i minuti ri recupero.

84′ – Cerca gloria anche Politano che sibilka il palo col un destro da buona posizione ma non è il suo piede preferito.

82′ – SOSTITUZIONE Napoli – Entra Rrahmani per far rifiatare Insigne.

80′ – GOOOOL – Raddoppio del Napoli con Victorn Osimhen, scappa sulla fascia triangola con Insigne che lo serve in area, imprendibile Osimhen che allunga e trafigge il portiere da posizione angolata.

76′ – GOOOOL del Napoli – Lorenzo Insigne porta il vantaggio il Napoli con un tiro di coontrobalzo di pregevole fattura.

75′ – Stregata la porta del Legia, dagli sviluppi dell’angolo, Elmas arriva al tiro, deviazione che agevola il portiere nella presa.

71′ – SOSTITUZIONE Napoli, escono Mertens e Manolas per Petagna e Politano, Napoli a trazione anteriore: in campo ci sono Insigne, Mertens, Osimhen, Politano, Petagna ed Elmas.

70′ – Problema fisico per Kostas Manolas, il greco, dopo un poderoso recupero, si accascia al suolo .

66′ – Ottimo fraseggio degli azzurri dal limite dell’area di rigore negli stressissimi spazi concessi dal Legia ma manca la conclusione.

63′ – Tiraggiro di Insigne, preciso ma centrale, calcio d’angolo.

60′ – Ancora pericolosissimo il Napoli, recupara palla Osimhen in avanti, cede ad Insigne, secondo palo per Di Lorenzo che rimette al centro nell’area piccola, Mertens non ci arriva per un soffio.

58′ – È subito pericoloso Osimhen, questione di centimetri ed il nigeriano no impatta di testa da calcio d’angolo, l’ennesimo per il Napoli.

56′ – SOSTITUZIONE Napoli, entrano Fabian Ruiz ed Osimhen al posto di Anguissa e Lozano.

53′ – Che tiro Diego Demme dal limite, palla vicinissima al secondo palo. L’assist è stato di Insigne che pare essere rientrato in campo col piglio giusto.

50′ – La ripresa prosegue sulla stessa trama del primo tempo, il Napoli dà la forte sensazione di poter continuare ad essere pericoloso.

Comincia il secondo tempo, di caldo al Maradona ci sono la temperatura (20°C, ben oltre le medie stagionali) ed i tifosi del Legia, praticamente in silenzio i pochi tifosi azzurri paganti, l’atmosfera è surreale.

Al termine della prima azione degna di nota dei polacchi finisce il primo tempo. Gli azzurri hanno più volte sfiorato il gol meritando il vantaggio ma il risultato è fermo sullo 0-0.

44′ – Ammonito Manolas, il greco viene puntato e commette fallo su Musi.

42′ – Recriminano gli azzurri per un calcio di rigore. Probabile fallo di mano su cross di Lozano, decimo corner per gli azzurri. Sugli sviluppi di nuovo angolo causato dal tiro di Juan Jesus deviato.

40′ – Primo calcio d’angolo per il Legia. Mucio arriva al tiro in area di rigore ma Manolas è abile a deviare in corner.

38′ – Occasione anche per il capitano Lorenzo Insigne che raccoglie l’assist di Lozano dopo una deviazione che non gli permette di impattare al meglio.

34′ – Con u na beffa di alta scuola, Di Lorenzo guadagna ancora un angolo.

29′ – Lozano vicinissimo al gol, avrebbe potuto fare di meglio il messicano da buona posizione.

27′ – Soffre il pressing il Legia, Mertens e Lozano mettono in netta difficoltà gli ospiti che si salvano col sesto calcio d’angolo per il Napoli.

26′ – Lavora bene sulle seconde palle il Napoli e si porta con non troppa difficoltà nei pressi dell’area di rigore polacca, ci arriva con Di Lorenzo che tira alto sulla traversa.

21′ – Sfiora il gol il Napoli con Dries Mertens che raccoglie un assist al volo, il suo tiro esce di pochissimo, fortunato il Legia.

17′ – Quarto angolo per il Napoli, stavolta è Lozano a guadagnarselo facendosi deviare un cross.

13′ – Ammonizione per Juan Jesus.

12′ – Miracolo del portiere polacco sul tiro da posizione difficilissima di Mertens.

10′ – Il Napoli inizia a mettere sempre più velocità ed intensità nelle azioni. Il controllo del match è totalmente azzurro. Rischia l’autogol il Legia.

7′ – Ancora un angolo per gli azzurri, di nuovo pericoloso il Napoli sull’out di destra con Di Lorenzo.

4′ – Bella triangolazione Mertens-Insigne, il Napoli guadagna il primo calcio d’angolo.

Napoli e Legia Varsavia si incontrano allo Stadio Diego Armando Maradona per il terzo turno di UEFA Europa League.

La redazione di ForzAzzurri vi racconta il match in diretta dallo Stadio Maradona di Napoli.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti

LEGIA (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josue, Martins, Luquinhas, Mladenović; Lopes; Muci All. Michniewicz