Giuntoli: “Insigne con noi sta bene, Mertens è fondamentale”

Cristiano Giuntoli ha rilasciato delle dichiarazioni su Lorenzo Insigne, Dires Mertens ed altre questioni legate al Napoli.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni si Sky Sport per lasciare alcune dichiarazioni prima della gara tra Napoli e Legia Varsavia. Le prime parole sono sulla formazione scelta da Luciano Spalletti.

“Spalletti ha detto che avrebbe scelto i titolari per vincere la partita ed è così. Tenendo conto degli infortunati, l’allenatore ha fatto la scelta giusta. Non ha detto cose strane. Quando si gioca sempre con la stessa squadra si va dritto. Quando si inseriscono dei giocatori che giocano ogni tanto si rischia di creare caos, questo è ciò che penso.”

Su Dries Merten e Lorenzo Insigne afferma:

“Mertens è fondamentale. Ci vorrà un po’ per fare la differenza. Speriamo che faccia qualcosa di importante da subito. Per quanto riguarda Insigne stiamo parlando col suo agente, non ci faremo turbare da vari discorsi recenti. Se l’agente è andato nella sede dell’Inter sicuramente sarà andato per altro. Insigne è il nostro capitano, sta bene con noi e noi con lui. Tutti hanno l’opportunità di respirare. Anche Lorenzo a volte viene fatto uscire 20 minuti prima, così da averlo più riposato nella partita successiva.”

Su Alex Meret invece:

“Meret domenica non ha giocato per scelta tecnica, ma per il resto è sempre sceso in campo. Non è una cosa negativa avere due portieri forti. La squadra è cambiata negli ultimi due anni e mezzo e serve del tempo.”

