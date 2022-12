Napoli-Lille, prevista molta affluenza al Maradona

Per la sfida amichevole tra il Napoli ed il Lille lo Stadio Maradona potrebbe ospitare circa 30.000 tifosi azzurri.

Manca solo un giorno alla gara amichevole tra Napoli e Lille che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona. Il quotidiano Repubblica fa una stima relativa al numero di tifosi partenopei che non perderanno l’occasione di assistere al match.

“I prezzi sono molto popolari e potrebbero essere in 30 mila a salutare il Napoli prima delle vacanze di Natale e fine anno. Ma intanto è arrivata una stangata per i violenti da parte della Questura, che ha fatto scattare ieri 14 provvedimenti di interdizione (Daspo) dalle manifestazioni sportive. I reati contestati ai teppisti variano dall’associazione a delinquere, alle lesioni personali aggravate e al porto di armi. Sono stati puniti in particolare i responsabili delle aggressioni ai tifosi olandesi in città in occasione della sfida di Champions.”

Fonte foto: Instagram @stadiodiegoarmandomaradona

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Bereszynski sempre più vicino. Si attende l’ok della Sampdoria

Sepe: “Napoli è un’emozione unica, ho un sogno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Frode su carburanti per 9 mln,un arresto e 112 nel Bolognese