Napoli-Lobotka: i dettagli del rinnovo

La priorità del Napoli è blindare Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è diventato un pilastro inamovibile per Luciano Spalletti e ora si sta lavorando per assicurare la sua permanenza all’ombra del Vesuvio. Stando a quanto riporta Sky Sport il rinnovo dovrebbe essere fino al 30 giugno 2027 con opzione per un’altra stagione, con un ingaggio di 3 milioni a stagione e 2,5 milioni per il quinto anno opzionale. Alla firma, inoltre, lo slovacco dovrebbe percepire 2 milioni di euro. L’ufficialità è attesa tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

