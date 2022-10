Adani: “Napoli spettacolare, contro il Bologna potevano vincere 6-2”

Lele Adani elogia la prestazione degli azzurri nell’ultima uscita in campionato

Con la vittoria per 3-2 sul Bologna gli azzurri portano a 10 le loro vittorie consecutive. L’ex calciatore e commentatore tecnico Lele Adani ha elogiato la prestazione dei partenopei alla BoboTv su Twitch.

Queste le sue parole:

“Il Napoli è uno spettacolo. Il Bologna ha fatto una buona partita ma poteva finire 6-2, voglio ricordare che gli azzurri hanno preso due traverse. Osimhen? Nel modo in cui è entrato in campo in Champions League e in campionato vedo l’impronta di Spalletti. Le parole di Osimhen a fine partita in cui ha parlato di Kvaratskhelia e ha elogiato Raspadori mi sono piaciute molto, non gli si può chiedere di più. Chissà cos’altro fa il georgiano in allenamento…”.

