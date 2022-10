Graziani su Roma-Napoli: “Per i giallorossi gara difficile”

L’allenatore Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Si Gonfia la Rete” ed ha parlato del match tra Napoli e Roma.

Il prossimo 23 ottobre si svolgerà il big match tra Roma e Napoli allo Stadio Olimpico. L’allenatore Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfia la Rete” esprimendo le sue considerazioni sulla sfida.

“Il Napoli ha giocato tante gare ed è in ottima forma: si respira entusiasmo e serenità. Sarà molto più difficile invece per la Roma. Gli azzurri nonostante gli infortuni riescono a vincere ed agiscono quando sono in difficoltà, due esempi sono le sfide con Spezia e Bologna. Domenica la gara è stata decisa da Lozano ed Osimhen, così come Olivera e Simeone sono stati decisivi a Cremona. Kvaratskhelia è stata la scoperta più bella. Ho scoperto da qualche amico napoletano che a Napoli c’è qualcuno che mi critica perché ho detto che la squadra è meno competitiva dell’anno scorso; adesso però sono stato smentito e ne sono contento.”

