“Contro la Pro Vercelli Spalletti potrà farsi qualche idee in più sulla squadra. Peccato per l’assenza di Manolas e Malcuit, ha lavorato tanto sulla fase difensiva in questo periodo. Ci saranno invece Demme e Lobotka. Quest’ultimo è arrivato a Dimaro molto asciutto e potrebbe essere la sorpresa di questo Napoli. Con il Celta Vigo era protagonista di buone prestazioni, invece al Napoli è irriconoscibile”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Pro Vercelli, le formazione ufficiali della squadra azzurra

Ramadani ha voluto chiarimenti sulla valutazione di Koulibaly: risposta secca del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: l’ovest continua a bruciare, rogo devasta l’Oregon