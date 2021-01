Napoli, l’ultimatum di De Laurentiis: Gattuso si gioca la panchina nei prossimi tre match, ci sono tre tecnici pronti a sostituirlo

Rino Gattuso dovrà necessariamente invertire il trend negativo per mantenere il posto sulla panchina del Napoli

In casa Napoli non si respira un’aria tranquilla, i risultati deludenti dell’ultimo periodo hanno visto sfumare il primo trofeo della stagione in quella finale di Supercoppa persa in malo modo contro la Juventus che ancora fa male, e l’ultima sconfitta rimediata allo Stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona che ha messo in serio dubbio le ambizioni degli azzurri.

Il futuro di Rino Gattuso è appeso ad un filo, da che si parlava di rinnovo imminente ora il tecnico calabrese rischia concretamente di abbandonare la panchina del club azzurro. Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno De Laurentiis ha già pronte molteplici alternative.

Questo è quanto riporta il quotidiano:

“All’allenatore viene dunque chiesta un’inversione di tendenza nelle prossime tre partite. La coppa Italia (giovedì allo stadio Maradona contro lo Spezia) è già una prova del nove. Poi, le due sfide di campionato contro Parma e Genoa: sarà questo lo spartiacque della stagione. De Laurentiis riflette, valuta e inizia anche a fare qualche sondaggio”. Il presidente non si è mai fatto trovare impreparato e nel caso in cui l’attesa svolta non dovesse arrivare, si confronta con il suo entourage, inizia a capire quale potrebbe essere l’alternativa.

C’è stato un contatto con Benitez, c’è l’idea sempre suggestiva che porta a Massimiliano Allegri, ma anche un’indicazione che arriva per lo più dal popolo dei tifosi che sui social invocano il nome di Mazzarri. Pensieri, ad oggi. Perché De Laurentiis ha sempre nel cassetto un contratto già confezionato per il rinnovo di Gattuso e riconosce al suo allenatore il lavoro svolto in poco più di un anno, quando prese la squadra al settimo posto e con dieci punti in meno rispetto ad oggi. Ma sono le prestazioni degli ultimi due mesi ad impensierirlo, le illusioni e poi i tracolli che certificano la discontinuità”.

