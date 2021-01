Napoli, Manolas: infortunio più grave del previsto, il difensore non recupera per la Supercoppa

Arriva una pessima notizia per Gattuso in vista della finale di Supercoppa contro la Juventus

Pessime notizie per Gennaro Gattuso, Kostas Manolas non sarà a disposizione per la finale di Supercoppa il prossimo 20 gennaio. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna l’infortunio patito dal difensore nella gara di Udine sembra essere più grave del previsto. Il centrale ex Roma si è fermato per un problema muscolare e dovrà stare fuori per almeno tre settimane.

