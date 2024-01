Napoli, Mazzarri: “Colpa mia la sconfitta di Torino, chiedo al pubblico di sostenerci”

Napoli, Mazzarri torna a parlare in conferenza stampa

Nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Salernitana, l’allenatore degli azzurri Walter Mazzarri ha parlato ai colleghi presenti del momento attuale che sta vivendo la squadra partenopea. Ecco quanto dichiarato:

“Ho accettato il ritiro con felicità, sono un allenatore a cui piace lavorare sul campo. Stando più tempo insieme ai giocatori, abbiamo avuto modo di lavorare meglio. La vera prova sarà la partita di domani, spero che vedremo un Napoli più brillante. A Torino per colpa mia, a causa di alcuni richiami fisici più pesanti che abbiamo svolto con il preparatore, ho visto una squadra che non ha giocato. E’ stata una partita negativa, domani spero che la squadra torni a giocare a calcio. Il pubblico di Napoli? Ho voluto fare la conferenza per metterci la faccia. Non ci si deve nascondere in questo momento particolare, chiedo aiuto ai tifosi e al loro spirito napoletano per i ragazzi. Se alla fine non saranno contenti, sarà giusta contestarci. Ma non ho dubbi della vicinanza dei tifosi.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

