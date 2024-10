Milan-Napoli, Conte recupera Spinazzola. Lobotka e Contini saranno assenti

Milan-Napoli, Conte può contare sul recupero di Spinazzola

Buone notizie per Antonio Conte che per la gara di stasera tra Napoli e Milan, Leonardo Spinazzola ha recuperato dal problema fisico accusato la scorsa settimana e sarà disponibile. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non faranno parte della spedizione azzurra Lobotka e contini. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“La vera novità venuta fuori dal secondo allenamento a disposizione di Conte per preparare la partita contro il Milan è che ieri, sull’aereo per Milano decollato da Capodichino intorno alle 18, è saltato anche Spinazzola. Il terzino, fuori causa con il Lecce per un affaticamento accusato alla vigilia, ha recuperato e oggi andrà in panchina. Non convocati, invece, il terzo portiere Contini, escluso anche sabato per lo stesso problema di Spina, e soprattutto Lobotka. A riposo per la terza partita di fila e ancora alle prese con il programma personalizzato di recupero per smaltire l’infortunio ai flessori della coscia sinistra rimediato in nazionale: per capire se riuscirà a recuperare in tempo per la sfida di domenica al Maradona con l’Atalanta, bisogna attendere i prossimi giorni”.

