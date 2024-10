Tuttosport – Simeone, è il profilo perfetto per sostituire Zapata al Torino

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile interesse del Torino per Giovanni Simeone. L’azzurro rappresenterebbe l’alternativa perfetta a Duvan Zapata, dopo il brutto infortunio. Il Napoli ha già chiarito, come lo stesso giocatore, che la volontà comune è quella di voler proseguire insieme questa stagione. “Njie merita fiducia ma sarebbe prematuro pensare che la soluzione possa essere rappresentata dal giovane svedese. Serve un attaccante con esperienza, una prima punta che possa portare in dote un buon numero di gol. L’identikit di Giovanni Simeone, argentino del Napoli che i granata hanno più volte trattato ma senza mai affondare il colpo”.

