Radio Kiss Kiss Napoli – Del Genio: “Sbaglia chi si lamenta del risultato, ma anche chi è troppo entusiasta”

Il giornalista Paolo Del Genio, è intervenuto in diretta radio, per commentare i risultati del Napoli: “Ci sono due partiti, scegliete voi a quale volete iscrivervi. Il partito de ‘Le vinciamo tutte 1-0, a me sta bene, non interessa niente, altri tre punti, fieno in cascina, siamo primi’.

Altro partito: ‘Ma è possibile che con il Lecce abbiamo dovuto soffrire tanto e pure dopo averla sbloccata a fatica abbiamo rischiato di prendere l’1-1 nel finale?’. Quindi ci sono due partiti che sono su posizioni completamente diverse. Eccedono quelli che si lamentano troppo dopo una vittoria, si sbaglia, una vittoria è sempre una vittoria. E forse eccedono quelli che solo perché il Napoli è primo e sta vincendo tante partite, esagerano come entusiasmo e come ottimismo“.

