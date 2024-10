la Repubblica – Corbo: “Anche il mercato è in debito con le scelte di Conte. Ci vuole coraggio a spendere 145mln senza Champions”

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per il quotidiano, è intervenuto per commentare le scelte di Aurelio De Laurentiis, con a capo della panchina Antonio Conte. Il merito va anche al patron, che non ha esitato ad accontentare le richieste del tecnico: “Senza dare il massimo fino a sabato la sua cavalcata in classifica è stata irresistibile. Qual è il suo ulteriore margine di potenza? Anche il mercato è in debito con le scelte di Conte. In una estate che si ricorderà per l’estrema disponibilità di De Laurentiis, ci volevano coraggio e fede per spendere 145,5 milioni senza giocare in Champions. Neanche un no all’allenatore autoritario anche nelle vesti di manager, senza mai nascondere le responsabilità”.

