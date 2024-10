DAZN – Milan-Napoli sarà visibile gratuitamente: ecco come

La Serie A torna in chiaro! Milan-Napoli sarà visibile gratuitamente su DAZN, basterà solo inscriversi al sito e collegarsi alla piattaforma con qualche minuto d’anticipo. Lo stesso sito consiglia: “di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. La visione in diretta di Milan-Napoli da parte di account gratuiti senza abbonamento DAZN sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti”.

