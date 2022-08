Navas-Napoli: Psg pagherà 50% di ingaggio, in cambio Fabian per 25mln

Tuttosport – Navas-Napoli: Psg pagherà 50% di ingaggio e ADL cederà Fabian a 25mln.

Keylor Navas è a un passo dal Napoli! Cristiano Giuntoli sta stringendo per portare il portiere in azzurro il più presto possibile. A questo punto Alex Meret giocherà da separato in casa, poiché per il 35enne del Psg è stato trovato un accordo con il club: i francesi pagheranno il 50% dell’ingaggio e in cambio ADL ha accettato l’offerta per Fabian da 25 milioni di euro bonus inclusi.

