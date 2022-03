Napoli-Milan, formazioni ufficiali: Politano e Lobotka dal 1°

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Milan.

Napoli-Milan è considerata certamente il big match di questa ventottesima giornata di campionato. Sono state da poco riportate le formazioni ufficiali del suddetto match. Luciano Spalletti e Stefano Pioli hanno dunque scelto gli undici titolari per le loro compagini.

Luciano Spalletti si affida a Stanislav Lobotka, che ha recuperato in pieno dall’infortunio. In campo dall’inizio anche Matteo Politano, che ha preso il posto di Hirving Lozano. D’altra parte ci sono i rossoneri che hanno affidato l’attacco a Giroud. Panchina dunque per Zlatan Ibrahimovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, Leao; Giroud. All. Pioli.

