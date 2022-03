Adani su Napoli-Milan: “I rossoneri devono fare molta attenzione”

Daniele Adani ha espresso la sua opinione su Napoli-Milan nel corso di 90° minuto.

Daniele Adani è intervenuto nel corso della trasmissione 90° minuto in diretta su Rai 2. Impossibile non menzionare la sfida tra Napoli e Milan in programma questa sera in casa degli azzurri. Secondo l’opinionista i rossoneri dovranno stare molto attenti, a maggior ragione per il fatto che Zlatan Ibrahimovic non sarà presente in campo fin dall’inizio. Adani afferma infatti che il Napoli scenderà in campo più che pronto.

“Il Milan ha bisogno di Ibra anche per pochi minuti. I rossoneri dovranno essere pronti perché il Napoli arriva pronto”

Primavera Napoli-Milan, vittoria netta degli azzurrini per 3-0

