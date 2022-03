Napoli-Milan, Giuntoli: “Stasera è importante ma ci attendono undici finali”

Poco prima dell’inizio di Napoli-Milan, Cristiano Giuntoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del big match tra Napoli e Milan.

“È una gara importate per noi e per i tifosi. Siamo carichi e vogliamo fare una grande partita. Non possiamo ancora parlare di anno giusto: mancano ancora undici partite e stasera dobbiamo stare con i piedi per terra. Ci sono ancora undici finali da disputare. Nel calcio ci vuole pazienza, abbiamo tanti giovani di cui conoscevamo il valore ed oggi quest’ultimo viene confermato.”

