Napoli, Milan, Inter e Atalanta, lotta a quattro per lo scudetto

Chi sarà campione d’inverno tra Napoli, Milan, Inter e Atalanta?

Sportmediaset ci parla della lotta al vertice della classifica:

Il campionato di serie A sta diventando sempre più avvincente, ormai la corsa per lo scudetto si sta delineando, sono quattro squadre in lizza per il titolo finale, Napoli, Milan, Inter e Atalanta si stanno dando battaglia mostrando un ottimo calcio facendo così innamorare i propri tifosi. Le quattro squadre sono distanziate di pochissimi punti, le prossime gare prima della sosta natalizia saranno indicative nel dire chi alla sosta resterà in testa alla classifica.