Napoli-Milan, Juan Jesus: “Siamo consapevoli delle nostre doti”

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato in conferenza stampa in occasione del match di Champions League contro il Milan.

“Non penso a Roma-Barcellona che ribaltammo cinque anni fa, adesso devo pensare al Napoli ed a passare il turno. Ora è un po’ più semplice ribaltare il risultato. Mi aspetto un Napoli consapevole. Stiamo dimostrando in tante partite cos’è il Napoli. Se oggi abbiamo questo distacco di punti penso che dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e che possiamo fare bene.”

Sui tifosi:

“Devono spingere la squadra, e noi faremo il massimo. Coi tifosi che spingono è più semplice, l’abbiamo visto contro la Juventus. In una partita così loro hanno giocato l’andata a fare un po’ di polemica, ma noi abbiamo risposto in campo e faremo così anche domani. Dovremo essere più svegli, più furbi e ovviamente servirà cazzimma. In attacco loro sono forti, ci sono Leao, Giroud e Brahim Diaz che vive un buon momento. Noi dobbiamo tenere la palla perché se l’abbiamo noi loro non possono andare in gol.”

Sul sostituire Kim in campo:

“Kim è un gran giocatore, ma non credo di essere da meno anche perché gioco in Serie A da 12 anni. Ho affrontato due partite più difficili di questa. Sono consapevole delle mie qualità e farò di tutto per vincere.”

Sul suo rinnovo:

“A Napoli mi sento a casa, sembra di essere in Brasile. Ho un legame importante con la società e spero di fare bene in questi due anni. Osimhen rappresenta un problema per la difesa del Milan perché è forte, è il capocannoniere e ha sempre voglia di fare di più ed ha grinta. Speriamo che continui così. Del Milan temo certamente Leao che è un calciatore completo, veloce, potente, ha dribbling. In questo momento credo che possa farci male.”

Sul rapporto con la città di Napoli:

“Milano è stata la mia prima città in Europa, ci sono stati cinque anni e lì sono cresciuto e maturato. A Roma è nato mio figlio e ho un legame particolare. A Napoli sto vivendo i momenti più importanti della mia carriera. Ogni città di queste per me è casa. Per quanto riguarda lo Scudetto siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, si sente già nella città. Stiamo portando allegria, ma mancano ancora alcune righe per terminare il libro.”

