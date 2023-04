Napoli-Milan: Kvaratskhelia ultimo ad arrendersi, lo fa sul 3-0

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è stato l’ultimo ad arrendersi nella sfida contro il Milan, terminata 0-4.

Nella giornata di ieri il Milan ha battuto il Napoli per 0-4 allo Stadio Maradona; l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è concentrata su Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano è stato l’ultimo azzurro ad arrendersi alla compagine rossonera: lo ha fatto soltanto quando il Milan ha siglato la sua terza rete.

Ecco quanto si legge:

“Sul 3-0 di Leao, anche Kvara si è arreso. Ha subito la doppietta del portoghese nel suo stadio. Lo ha visto ergersi a protagonista in tre azioni da gol su quattro. Mentre lui era costretto ad arrangiarsi alla ricerca di un dialogo con un compagno, dialogo che non è mai arrivato. Spalletti lo ha tenuto in campo fino alla fine. Avrebbe potuto anche segnare se, ormai sul 4-0, Raspadori lo avesse servito in area anziché provare di segnare in diagonale. Ma sarebbe servito a ben poco. Il Napoli non c’era.”

Fonte foto: Flickr.com