Il commento del Ministro Abodi nei confronti degli ultras del Napoli

Dopo il brutto episodio di violenza avvenuto ieri tra alcuni ultras del Napoli, arriva il commento da parte del Ministro dello Sport Andrea Abodi. Quest’ultimo ha fermamente condannato gli episodi di violenza, ma anche i cori razzisti.

Di seguito il commento del Ministro Abodi:

Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei Tifosi e i cori razzisti, tutti !!!

— Andrea Abodi (@andreaabodi) April 2, 2023