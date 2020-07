Napoli-Milan – La probabile formazione degli azzurri di Gattuso: l’unico ballottaggio è a centrocampo

La redazione di Sky Sport ha aggiornato le ultime di formazione in vista del posticipo tra Napoli e Milan delle 21:45. In porta spazio ad Ospina mentre in difesa rientrano Koulibaly e Di Lorenzo. A centrocampo l’unico ballottaggio: Demme o Lobotka? In avanti Callejon in vantaggio su Politano, per il resto confermatissimi dal primo minuto Mertens e Insigne.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka/Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

