Verso Napoli-Milan – Hamsik posta una foto con Gattuso: “Forza Napoli”

Verso Napoli-Milan – Hamsik posta una foto di un battibecco con Gattuso di tanti anni fa: “Forza Napoli”

Hamsik-Gattuso – Stasera, al San Paolo, andrà in scena una partita dal sapore romantico, soprattutto per l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Lo slovacco, attraverso una Instagram Stories, ha voluto fare l’in bocca al lupo a Gattuso per il big match tra Napoli e Milan. L’ex azzurro ha postato la storica foto del loro faccia a faccia in un Napoli-Milan di diversi anni fa.

